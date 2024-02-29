Воронеж, 29 февраля, 2024, 23:30 — ИА Регнум. Администрация Воронежа сообщила, что поздним вечером 29 февраля средства обнаружения зафиксировали пять украинских беспилотников, которые движутся в направлении к городу.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Гражданам рекомендуется соблюдать спокойствие, не проявлять паники», — написали в Telegram-канале мэрии.

Также продублировано сообщение от МЧС России, что «со стороны Курской области движутся пять беспилотных воздушных судов».

Как сообщало ИА Регнум, вечером 29 февраля над Курской областью был уничтожен вражеский беспилотник самолётного типа.

Перед этим на территории Курска и Курского района объявили ракетную опасность.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 29 февраля беспилотник Вооружённых сил Украины над Белгородской областью.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал 28 февраля, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 99 украинских беспилотников и три снаряда HIMARS.