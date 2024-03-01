Париж, 1 марта, 2024, 05:30 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что самым решительным образом осуждает расстрел мирного населения в секторе Газа. Об этом он написал в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«Глубокое возмущение вызывают кадры, поступающие из Газы, где гражданские лица подвергаются нападениям израильских солдат. Я выражаю своё самое решительное осуждение этих расстрелов», — заявил французский лидер.

Макрон призвал стороны конфликта к справедливости, соблюдению международного права, а также к немедленному прекращению огня для обеспечения доставки гуманитарной помощи населению.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля США не позволили Совету Безопасности ООН принять заявление для прессы с обеспокоенностью о гибели в секторе Газа более 100 палестинцев из-за открытой стрельбы Израилем. Также говорилось, что ранения получили около 750 человек после того, как израильские силы открыли огонь по людям, дожидавшимся продовольственной помощи на юго-западе города Газы. Из-за отказа США «не то что осудить Израиль, а даже зафиксировать, что палестинцы были убиты, а не просто погибли», заявление принято не было.

В ЦАХАЛ утром 29 февраля сообщили о доставке гуманитарной помощи на север сектора Газа. Тогда, по данным Армии обороны Израиля, пострадали несколько человек при попытке разграбить доставленные грузы. По версии минздрава анклава, от огня израильских военных погибли более ста палестинцев, которые ожидали гуманитарную помощь.

Президент Франции Эммануэль Макрон 26 февраля заявил, что лидеры западных стран на саммите в Париже обсуждали возможность отправки своих военных на Украину.