Тель-Авив, Израиль, 29 февраля, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков, которые доставили гуманитарную помощь на север палестинского анклава, сообщила 29 февраля пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Omar Ashtawy/ Keystone Press Agency /Global Look Press

«Множество людей окружили грузовики, в результате чего десятки людей погибли и получили ранение при толчках, топтании и наезде грузовиками», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ утром 29 февраля рассказали, что гуманитарную помощь доставили на север сектора Газы. Тогда, по данным Армии обороны Израиля, пострадали несколько человек. Отмечалось, что люди предприняли попытку разграбить доставленные грузы.

В министерстве здравоохранения сектора Газа, в свою очередь, заявили, что от огня израильских военных погибли более ста палестинцев, которые ожидали гуманитарную помощь.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились о транспортировке гуманитарной помощи в сектор Газа. Детали договоренностей между сторонами конфликта не уточнялись.

Помимо этого, в конце декабря 2023 года в сектор Газа въехал 81 грузовик с продовольствием и медикаментами. В ООН тогда заявили, что этого объёма недостаточно. В МИД России в ноябре 2023 года также заявили, что объёмы поступающей гуманитарной помощи в сектор Газа являются недостаточными.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по Израилю и захватило несколько населённых пунктов. В ответ ЦАХАЛ нанёс удары и объявил о начале военной операции «Железные мечи».

Российская сторона при этом призывала начать подготовку к перезапуску переговорного процесса по созданию палестинского государства. Эти условия предполагают создание независимого и суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.