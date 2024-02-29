Белгород, 29 февраля, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Около 17:40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного министерства.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день военное ведомство сообщило об уничтожении украинского БПЛА в небе над Крымом. Кроме того, в ночь на 29 февраля средства противовоздушной обороны России уничтожили в небе над Курской областью украинский дрон.

Днём ранее, по данным Минобороны, Украина атаковала Белгородскую область тремя беспилотниками. Первый был уничтожен ночью, остальные два — около 16:00 и 16:30 мск, уточнили тогда в военном ведомстве.