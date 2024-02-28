Москва, 28 февраля, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 99 украинских беспилотников и три снаряда HIMARS. Об этом 28 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Жовтневое Харьковской области, Араповка, Троицкое, Новоникольское (ЛНР), Еленовка, Шевченко (ДНР)», — сказал Конашенков.

Он добавил, что также были сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили радиолокатор подсвета и наблюдения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, а также склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ, склад хранения и изготовления беспилотников. Поражены живая сила и военная техника противника в 131 районе.

27 февраля Конашенков проинформировал, что средства ПВО России за сутки сбили 69 украинских беспилотников. Также был уничтожен один реактивный снаряд HIMARS.