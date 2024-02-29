Москва, 29 февраля, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Российские военные поразили украинский зенитный комплекс С-300ПС и три склада боеприпасов, сообщил 29 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены: пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ «Купянск», два пункта управления: 72-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс С-300ПС, три склада боеприпасов, а также живая сила и военная техника в 126 районах», — уточнил он.

Кроме того, добавил Конашенков, средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две управляемые авиационные бомбы JDAM.

Также российские военные уничтожили 93 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Лисичанск, Голиково Луганской Народной Республики, Курдюмовка, Первомайское, Криничная Донецкой Народной Республики и Михайловка Запорожской области.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее официальный представитель российского военного ведомства информировал, что ВС России уничтожили радиолокатор подсвета и наблюдения украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Российские средства ПВО в этот день уничтожили 99 украинских беспилотников на территории ЛНР и ДНР, а также сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.