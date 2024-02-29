Курск, 29 февраля, 2024, 22:38 — ИА Регнум. Вечером 29 февраля над Курской областью был уничтожен вражеский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Украинский БПЛА был обнаружен около 22:00 мск при попытке совершить террористическую атаку.

«Дежурными средствами противовоздушной обороны беспилотник был уничтожен над территорией Курской области», — добавили в оборонном ведомстве.

О последствиях на земле информации нет.

Как сообщало ИА Регнум, на территории Курска и Курского района 29 февраля объявили ракетную опасность. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 29 февраля беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал 28 февраля, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 99 украинских беспилотников и три снаряда HIMARS.