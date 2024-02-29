Курск, 29 февраля, 2024, 21:44 — ИА Регнум. На территории Курска и Курского района объявили ракетную опасность. Об этом 29 февраля сообщила пресс-служба регионального главка МЧС в Telegram-канале.

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«Курск и Курский район — ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения», — говорится в сообщении.

В ЧМС также рекомендовали находящимся дома укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — в коридоре, ванной или кладовой, а находящимся на улице — зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 25 февраля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ракетной опасности. Он опубликовал соответствующее сообщение в 01:00 мск.

Позднее в этот же день Старовойт заявил об отбое режима ракетной опасности. Глава региона не пояснил, в связи с чем в области объявляли ракетную опасность.