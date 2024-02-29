Вашингтон, 29 февраля, 2024, 21:47 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп 29 февраля сообщил, что сдал два теста на умственные способности, и предложил действующему главе государства Джозефу Байдену сделать то же самое. Такую запись Трамп оставил на своей странице в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

Chris Kleponis — Pool via CNP/Global Look Press Президент США Джо Байден

«Жуликоватый Джо Байден должен сдать тест на умственные способности. Возможно, таким образом мы сможем выяснить, почему он принимает столь плохие решения. Я сдал два теста — и оба успешно (без ошибок!)», — написал Трамп.

Как передавало ИА Регнум, с таким же призывом выступил и конгрессмен-республиканец Ронни Джексон, который ранее работал врачом президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа. Он призвал Байдена пройти тест на когнитивные способности и отчитаться об их результатах перед американским народом.

Трамп в ходе выступления на мероприятии для своих сторонников ранее отметил, что Байден может «не дотянуть» до выборов президента США, которые пройдут в ноябре 2024 года. По мнению экс-президента, с действующим главой государства может произойти всё, что угодно ещё до начала выборов, поскольку состояние его здоровья вызывает серьёзные опасения.

28 февраля 81-летний Байден проходил очередное медобследование в центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. По данным пресс-пула Белого дома, осмотр продолжался почти 2,5 часа. Байден позднее заявил, что у него «всё замечательно», а врачи не выявили ничего нового по сравнению с 2023 годом.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер позднее проинформировала, что медицинское обследование президента США не определяло его умственные способности, поскольку такая оценка якобы и не нужна. Она добавила, что Байден «проходит проверку на умственные способности ежедневно», исполняя свои служебные обязанности.