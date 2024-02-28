Вашингтон, 29 февраля, 2024, 00:07 — ИА Регнум. Медицинское обследование президента США Джо Байдена не определяло его умственные способности, такая оценка не нужна, заявила 28 февраля на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Что касается проверки умственных способностей, президенту не нужна проверка умственных способностей. Это не моя оценка. Это оценка врача президента и невропатолога», — сказала Жан-Пьер.

Она добавила, что Байден «проходит проверку на умственные способности ежедневно», исполняя свои служебные обязанности. При этом любая «15-минутная клиническая проверка» не обнаружила бы никаких отклонений, заключила официальный представитель Белого дома.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля 81-летний Джо Байден проходил очередное медобследование в центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. По данным пресс-пула Белого дома, осмотр продолжался почти 2,5 часа. Байден заявил, что у него всё замечательно, врачи не выявили ничего нового по сравнению с 2023 годом.

Бывший американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления 23 февраля на мероприятии для своих сторонников в городе Рок-Хилл (штат Южная Каролина) заявил, что глава Белого дома Джозеф Байден может «не дотянуть» до ноябрьских выборов президента США. По мнению Трампа, с Байденом может произойти что угодно ещё до начала выборов, поскольку состояние здоровья действующего главы государства вызывает серьёзные опасения.