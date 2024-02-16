Вашингтон, 16 февраля, 2024, 21:09 — ИА Регнум. Конгрессмен-республиканец Ронни Джексон, который ранее работал врачом президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа, призвал действующего главу государства Джо Байдена пройти тест на когнитивные способности и отчитаться об их результатах перед американским народом.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден

Как говорится в обнародованном 16 февраля обращении законодателя, он совместно с более чем 80 коллегами направил Байдену соответствующее письмо.

«Как бывший врач трёх президентов США на протяжении 14 лет я знаю, что работа президентом — это тяжёлый труд, морально и физически. Это чрезвычайно ответственная работа, и отсутствие превосходного здоровья (у президента) ставит под угрозу существование нашей страны и жизни американцев. Наступили серьезные и опасные времена, и администрация Байдена, похоже, делает всё, что в ее силах, чтобы ещё больше усугубить ситуацию», — сказано в обращении Джонсона, которое приводит «РИА Новости».

Джонсон уточнил, что ранее его уговаривали провести когнитивный тест для президента Дональда Трампа, что он и сделал. По словам законодателя, экс-президент США получил наивысший балл.

«Пришло время сделать то же самое в отношении президента Байдена», — указал медик.

По мнению Джексона, проведение базового теста на умственные способности президента США позволило бы администрации раз и навсегда положить конец сомнениям, которые то и дело звучат относительно ясности ума Байдена и состояния его памяти.

Как передавало ИА Регнум, ранее профессор университета Джонса Хопкинса, хирург Марти Макари в интервью телеканалу Fox News заявил, что Байден демонстрирует признаки прогрессирующей возрастной деменции и надежды на улучшение ожидать вряд ли стоит.

До этого спецпрокурор США Роберт Хёр подготовил отчёт, в котором упоминаются проблемы президента с памятью. В 345-страничном докладе 81-летнего Байдена назвали пожилым человеком с добрыми намерениями и плохой памятью. В тексте говорится, что глава государства не мог вспомнить даты и путался в деталях, поэтому и секретные бумаги он хранил в ненадлежащем месте «по невинной ошибке».

Сам американский лидер в ответ на доклад спецпрокурора заявил, что никакие рекомендации ему не нужны. В своём заявлении Байден подчеркнул, что он поставил страну на ноги, а с его памятью всё в порядке.

Джозеф Байден, возможно, не осознаёт, жив ли он или уже нет, — такое предположение сделал ранее Дональд Трамп.