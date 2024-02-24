Вашингтон, 24 февраля, 2024, 05:42 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джозеф Байден может «не дотянуть» до президентских выборов, намеченных в США на ноябрь текущего года. Такое заявление сделал 23 февраля бывший американский лидер Дональд Трамп на мероприятии для своих сторонников в городе Рок-Хилл, штат Южная Каролина, трансляцию вел телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Ноябрь будет непростым для Джо Байдена, если он вообще будет. Я не знаю, дотянет ли он до стартовых ворот», — отметил Трамп.

По мнению политика, с действующим главой государства может произойти что угодно ещё до начала выборов, поскольку состояние здоровья Байдена вызывает серьёзные опасения.

Как показал последний опрос Квиннипэкского университета в США, около 70% американцев считают, что Байден слишком стар для того, чтобы идти на второй президентский срок. При этом 62% респондентов отрицательно оценивают его физическое состояние, а 64% уверены в том, что умственные способности главы Белого дома позволят ему эффективно управлять страной ещё один президентский срок.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как полагает экс-президент США Трамп, действующий глава государства Байден и его администрация могут нанести стране огромный ущерб за время, которое осталось до выборов.

18 февраля Трамп заявил, что его политического оппонента, действующего президента США, контролируют угрожающие демократии фашисты. По словам экс-президента страны, страна при Байдене разваливается, уподобляясь «государствам третьего мира».