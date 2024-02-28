Вашингтон, 28 февраля, 2024, 23:48 — ИА Регнум. После проведённого медобследования президент США Джо Байден заявил, что врачи не выявили у него ничего нового. Об этом он рассказал 28 февраля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press Президент США Джо Байден

«Ничего не изменилось по сравнению с прошлым годом. Они считают, что я выгляжу слишком молодо. Я в порядке, всё замечательно», — добавил Байден.

Медицинский осмотр 81-летний американский лидер прошёл в центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. По данным пресс-пула Белого дома, обследование длилось около 2,5 часа.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года бывший личный врач экс-президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексон утверждал о быстром снижении когнитивных способностей у действующего главы Белого дома Джо Байдена. По словам доктора, дальнейшее его пребывание у власти, а тем более второй срок президентства несут угрозу США.

В 2023 года после обследования в заключении врача Белого дома Кевина О’Коннора было указано, что Байден здоров и в состоянии работать на своей должности. Ранее работавший в Белом доме врач, член Конгресса США Ронни Джексон заявил, что часть сведений медработники «утаили». Врачи избегают честно говорить о здоровье президента, а отправленные им письма с просьбами провести Байдену когнитивный тест остались без реакции и ответных действий, добавил Джексон.