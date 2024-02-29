Москва, 29 февраля, 2024, 21:08 — ИА Регнум. Если глава Пентагона Ллойд Остин своими заявлениями о якобы предстоящей войне НАТО и РФ угрожает России, то возникает вопрос о его адекватности, заявил 29 февраля «РИА Новости» член Совета Федерации Сергей Перминов.

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В то же время сенатор отметил, что к словам Остина, вероятно, надо относиться как к пропагандистскому клише, нацеленному на собственных граждан и на «внутреннее потребление».

«Если это предположение верно, то оно не заслуживает нашего внимания. Если же это «латентная угроза», то встаёт вопрос об адекватности спикера, «мечтающего» об открытом конфликте с крупнейшей ядерной державой мира — Россией», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля министр обороны США в ходе слушаний в палате представителей США заявил, что НАТО в случае поражения Украины придётся воевать с Россией. Министр также назвал очень тревожными сообщения о том, что российские войска продолжают продвигаться и освобождают всё новые населённые пункты.

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию напомнил о прозвучавших на Западе предложениях отправить военных НАТО на Украину. Глава государства предупредил, что последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем бывали раньше. У России есть оружие, которое может поражать цели на территории этих стран, напомнил президент. Действия западных политиков реально грозят ядерной войной и уничтожением цивилизации, отметил он.

Также Владимир Путин назвал бредом обвинения в адрес России в якобы существующих планах Москвы напасть на Европу. Запад спровоцировал конфликты по всему миру и теперь лжёт о России, отметил президент.