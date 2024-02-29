Москва, 29 февраля, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Запад спровоцировал конфликты по всему миру и лжёт о том, что Россия собирается напасть на Европу. Об этом 29 февраля заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Несут бред, что мы собираемся напасть на Европу», — сказал Путин.

Он добавил, что на Западе сами выбирают цели для нанесения ударов по российской территории, выбирают наиболее эффективные, по их мнению, средства поражения.

Глава государства обратил внимание на то, что НАТО неоднократно расширялось на Восток, в военный блок втянуты Швеция и Финляндия.

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