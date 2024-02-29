Будапешт, 29 февраля, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Власти Венгрии хотят, чтобы глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен завершила своё пребывание на этом посту и избавила Евросоюз от решений, способствующих ухудшению ситуации в европейских странах. Об этом 29 февраля заявил на пресс-конференции министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Kay Nietfeld/Global Look Press Урсула фон дер Ляйен

«Что касается председателя Еврокомиссии, то, поскольку безопасность и экономические показатели Евросоюза только ухудшились, было бы хорошо, если бы уже вскоре после окончания срока действия её мандата она больше не делала никаких заявлений и не принимала никаких решений о ситуации в Европе, ни в области внешней политики, ни в области экономики или безопасности», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля блок немецких правоцентристских политических партий «Христианско-демократический союз в Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии» (ХДС/ХСС) выдвинул фон дер Ляйен на пост главы ЕК на второй срок. Действующая глава ЕК заявила, что её решение баллотироваться на второй срок является очень осознанным и взвешенным.

Днём ранее фон дер Ляйен рассказала о планах переизбраться на занимаемый ею пост на второй срок. Она планировала это сделать после обсуждения своей кандидатуры в президиуме ХДС.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он против такого решения, в том числе и из-за антироссийской позиции нынешней главы ЕК.

Фон дер Ляйен занимает пост председателя ЕК с 2019 года и руководила ею во время пандемии COVID-19 и формального выхода Великобритании из Евросоюза. Её кандидатуру могут утвердить 7 марта на конгрессе консервативной Европейской народной партии в Бухаресте.