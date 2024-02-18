Берлин, 18 февраля, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует объявить о намерении остаться на этой должности на второй срок. Об этом 18 февраля сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

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По информации издания, 65-летняя фон дер Ляйен 19 февраля объявит о планах пойти на второй срок после обсуждения своей кандидатуры в президиуме Христианско-демократического союза, членом которого она является.

Отмечается, что кандидатура фон дер Ляйен может быть официально утверждена 7 марта на конгрессе консервативной Европейской народной партии в Бухаресте.

Фон дер Ляйен является председателем Еврокомиссии с декабря 2019 года.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля газета Welt am Sonntag сообщила, что в НАТО обсуждалась кандидатура фон дер Ляйен на должность генерального секретаря альянса. Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил категорически против неё, в том числе из-за её антироссийской позиции.