Берлин, 19 февраля, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Блок правоцентристских политических партий Германии «Христианско-демократический союз в Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии» (ХДС/ХСС) выдвигает Урсулу фон дер Ляйен на второй срок в качестве председателя Еврокомиссии, сообщило 19 февраля агентство Reuters.

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«Я принимаю очень осознанное и взвешенное решение. Я хотела бы баллотироваться на второй срок, и я очень благодарна ХДС за то, что сегодня она выдвинула меня», — заявила она на пресс-конференции по итогам партийного собрания в Берлине.

Теперь 65-летний экс-министр обороны Германии, скорее всего, станет кандидатом от общеевропейской правоцентристской группы, Европейской народной партии (ЕНП), на съезде в Бухаресте в марте 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, фон дер Ляйен заявляла о намерении остаться на посту на второй срок. В этой связи канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он категорически против, в том числе из-за антироссийской позиции председателя ЕК. Кандидатуру фон дер Ляйен могут официально утвердить 7 марта на конгрессе консервативной Европейской народной партии в Бухаресте.

Урсула фон дер Ляйен руководила ЕК с 2019 года во время пандемии COVID-19 и формального выхода Великобритании из Евросоюза.