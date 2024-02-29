Москва, 29 февраля, 2024, 17:21 — ИА Регнум. У России есть всё необходимое для того, чтобы встретить любого противника и любого врага, заявил 29 февраля министр обороны Сергей Шойгу.

Александр Полегенько/ТАСС

Любому противнику, который посягнёт на территорию России, будет дан отпор, сказал министр.

«У России есть всё, чтобы встретить любого противника, любого врага, который посягнёт на нашу территорию», — заявил Шойгу в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Кадры опубликованы в Telegram-канале журналиста.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 февраля, комментируя послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, Шойгу заявил: вооружение, которое имеется у России, призвано показать Западу, что с Российской Федерацией лучше не связываться.

Президент в своём послании сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Эти системы подтвердили свои высокие, уникальные характеристики, отметил Владимир Путин.

Глава государства также заявил, что Запад пытается втянуть Россию в новую гонку вооружений, «повторив трюк» 80-х годов XX века, когда военные расходы СССР составляли 13% от ВВП. Задача России в том, чтобы при развитии военно-промышленного комплекса нарастить научно-технологический и индустриальный потенциал страны, а также выстроить эффективную экономику, подчеркнул президент.

Кроме того, в своём послании Федеральному собранию президент сообщил, что первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат» уже поставлены в войска и в скором времени будут продемонстрированы в районах базирования на боевом дежурстве. Стратегические ядерные силы России приведены в полную боевую готовность, отметил глава государства.