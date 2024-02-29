Шойгу заявил, что Россия готова к встрече с любым врагом
Шойгу: у России есть всё, чтобы встретить любого противника и любого врага
Москва, 29 февраля, 2024, 17:21 — ИА Регнум. У России есть всё необходимое для того, чтобы встретить любого противника и любого врага, заявил 29 февраля министр обороны Сергей Шойгу.
Любому противнику, который посягнёт на территорию России, будет дан отпор, сказал министр.
«У России есть всё, чтобы встретить любого противника, любого врага, который посягнёт на нашу территорию», — заявил Шойгу в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Кадры опубликованы в Telegram-канале журналиста.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 февраля, комментируя послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, Шойгу заявил: вооружение, которое имеется у России, призвано показать Западу, что с Российской Федерацией лучше не связываться.
Президент в своём послании сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Эти системы подтвердили свои высокие, уникальные характеристики, отметил Владимир Путин.
Глава государства также заявил, что Запад пытается втянуть Россию в новую гонку вооружений, «повторив трюк» 80-х годов XX века, когда военные расходы СССР составляли 13% от ВВП. Задача России в том, чтобы при развитии военно-промышленного комплекса нарастить научно-технологический и индустриальный потенциал страны, а также выстроить эффективную экономику, подчеркнул президент.
Кроме того, в своём послании Федеральному собранию президент сообщил, что первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат» уже поставлены в войска и в скором времени будут продемонстрированы в районах базирования на боевом дежурстве. Стратегические ядерные силы России приведены в полную боевую готовность, отметил глава государства.