Москва, 29 февраля, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Вооружение, которое имеется у России, призвано показать Западу, что с Российской Федерацией лучше не связываться. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Kremlin Pool/Global Look Press Министр обороны Сергей Шойгу

«Если вы про Запад, то они много глупостей наговорили за последнее время, разных. У них, по-моему, так: утром встал, посмотрел, чего бы мне такого сегодня брякнуть? То про размещение ядерного оружия в космосе, то угроза тому, то этому. Слушайте, сегодня ясно, чётко отвечено: у нас это [вооружение] есть, это должно представлять для вас не просто угрозу, а это должно привлекать внимание, потому что с нами лучше не связываться», — заявил Шойгу журналистам.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля заявил, что завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Эти системы подтвердили свои высокие, можно без преувеличения сказать, уникальные характеристики, уточнил Путин.

Российский лидер отметил, что Запад пытается втянуть Россию в новую гонку вооружений и «повторить трюк» 80-х годов XX века, когда военные расходы СССР составляли 13% от ВВП. Глава государства отметил, что задача России заключается в том, чтобы при развитии военно-промышленного комплекса нарастить научно-технологический и индустриальный потенциал страны, а также выстроить эффективную экономику.

Впервые о разработке ракеты «Буревестник» Владимир Путин объявил в 2018 году. Согласно данным, имеющимся в открытых источниках, речь идёт о межконтинентальной крылатой ракете, которая обладает практически неограниченной дальностью поражения за счёт ядерной силовой установки.

В Минобороны отмечали: «Буревестник» практически неуязвим как для существующих систем ПВО и ПРО, так и для зенитных комплексов, которые могут появиться в среднесрочной перспективе. В перспективе на ракету может быть установлена ядерная боеголовка, что делает её настоящим оружием «Судного дня».