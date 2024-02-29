Шойгу объяснил, почему Западу лучше не связываться с Россией
Шойгу: российское оружие показывает Западу, что с РФ лучше не связываться
Москва, 29 февраля, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Вооружение, которое имеется у России, призвано показать Западу, что с Российской Федерацией лучше не связываться. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
«Если вы про Запад, то они много глупостей наговорили за последнее время, разных. У них, по-моему, так: утром встал, посмотрел, чего бы мне такого сегодня брякнуть? То про размещение ядерного оружия в космосе, то угроза тому, то этому. Слушайте, сегодня ясно, чётко отвечено: у нас это [вооружение] есть, это должно представлять для вас не просто угрозу, а это должно привлекать внимание, потому что с нами лучше не связываться», — заявил Шойгу журналистам.
Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля заявил, что завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Эти системы подтвердили свои высокие, можно без преувеличения сказать, уникальные характеристики, уточнил Путин.
Российский лидер отметил, что Запад пытается втянуть Россию в новую гонку вооружений и «повторить трюк» 80-х годов XX века, когда военные расходы СССР составляли 13% от ВВП. Глава государства отметил, что задача России заключается в том, чтобы при развитии военно-промышленного комплекса нарастить научно-технологический и индустриальный потенциал страны, а также выстроить эффективную экономику.
Впервые о разработке ракеты «Буревестник» Владимир Путин объявил в 2018 году. Согласно данным, имеющимся в открытых источниках, речь идёт о межконтинентальной крылатой ракете, которая обладает практически неограниченной дальностью поражения за счёт ядерной силовой установки.
В Минобороны отмечали: «Буревестник» практически неуязвим как для существующих систем ПВО и ПРО, так и для зенитных комплексов, которые могут появиться в среднесрочной перспективе. В перспективе на ракету может быть установлена ядерная боеголовка, что делает её настоящим оружием «Судного дня».