Москва, 28 февраля, 2024, 02:47 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании ведомственной коллегии рассказал о текущей обстановке в зоне спецоперации и о потерях украинской армии в живой силе и технике. По словам главы оборонного ведомства, ВСУ теряют по 800 и более человек в сутки, а также по 120 единиц оружия и техники.

Mil.ru Сергей Шойгу

Шойгу доложил, что после взятия авдеевского узла обороны боевиков, российские войска продолжают улучшать положения на донецком и купянском направлениях, завоёвывают новые рубежи и позиции у ВСУ.

«С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 кв. км территории новых регионов РФ. За последнюю неделю выбили киевских боевиков из пунктов Победа, Ласточкино, Северное в ДНР», — пояснил министр.

За время спецоперации ВСУ потеряли свыше 444 тыс. военных, добавил Сергей Шойгу.

Как сообщало ИА Регнум, боеспособность даже самых элитных подразделений Вооружённых сил Украины сильно подорвана из-за серьёзных потерь, отметили в своей публикации 27 февраля обозреватели американского военного журнала Military Watch Magazine. Фронтовые подразделения несут огромные потери, достигающие 80–90% от их боевого состава.

17 февраля Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что вооружённые силы освободили Авдеевку. Бойцы 24-й бригады спецназа из Новосибирска совместно с 239-м полком подняли российский триколор над администрацией Авдеевки.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 25 февраля заявил, что потери ВСУ с начала СВО составили 31 тыс. военных. Он отметил, что также есть данные по раненым и пропавшим без вести, но он не называет их по разным причинам.

Заниженные цифры главы киевского режима о потерях ВСУ говорят о том, что ему всё равно, что будет с его же гражданами, он хочет только получать деньги от Запада. Об этом 26 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.