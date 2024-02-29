Москва, 29 февраля, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Российские военные могли применять гиперзвуковые ракеты комплекса морского базирования «Циркон» в ходе высокоточных комбинированных ударов по военным объектам на территории Украины и в том числе для преодоления эшелонированной системы ПВО с западными зенитными ракетными комплексами. Такое мнение 29 февраля высказал один из ведущих российских военных аналитиков, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Минобороны РФ/ТАСС

«Очевидно, что речь идёт о применении новейших гиперзвуковых ракет для ударов по военным объектам Украины. Наверняка эти ракеты применялись в рамках СВО в составе так называемых комбинированных ударов, которые предполагают задействование в одном ударе с синхронизацией по времени и месту различных типов вооружений», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Эксперт пояснил, что это могла быть, к примеру, комбинация «Цирконов» с беспилотниками «Герань» и крылатыми ракетами большой дальности Х-101, однако при ударе использовали не больше двух-трёх гиперзвуковых ракет, так как это было их испытанием в реальных боевых действиях.

«Скорее всего, комбинированные удары с участием «Цирконов» наносились по объектам Украины в районах, наиболее плотно прикрытых эшелонированной ПВО, в том числе с участием западных систем типа Patriot, чтобы подтвердить возможности гиперзвуковых ракет по преодолению ПВО. Думаю, что в этой связи были выбраны объекты для поражения в районе Одессы или Киева», — пояснил Мураховский.

По его словам, так как украинские СМИ не сообщали об уничтожении «Цирконов», это говорит о том, что эти ракеты не удалось сбить. Аналитик напомнил, что ранее российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» также подтвердили свою эффективность при преодолении эшелонированной ПВО Украины с западными комплексами ПВО в составе.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 29 февраля президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил о применении ракет «Циркон» в бою. Глава государства подчеркнул, что эта система уже находится в строю.

Замглавы Минобороны Алексей Криворучко в конце января 2024 года заявил, что Военно-Морской Флот России в 2023 году получил более 7,7 тыс. ракет, включая крылатые ракеты большой дальности «Циркон», «Калибр» и «Уран».

Американский журнал Popular Mechanics 12 января написал, что российские гиперзвуковые ракеты наводят настоящий ужас на США. Авторы издания указывали на то, что ракеты «Циркон» стали первым в мире оружием, которое может достичь гиперзвуковой скорости с помощью собственной двигательной установки.