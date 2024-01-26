Москва, 26 января, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Военно-морской флот (ВМФ) России в течение 2023 года получил более 7,7 тыс. ракет, в том числе крылатых ракет большой дальности «Циркон», «Калибр», «Уран», доложил 26 января на Едином дне приемки военной продукции заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

Иван Шилов ИА Регнум

«Поставлены более 7700 единиц морских средств поражения — крылатые ракеты морского базирования большой дальности «Калибр», «Уран» и «Циркон», противокорабельные и противолодочные ракеты», — заявил он.

Криворучко добавил, что ВМФ в прошлом году также получил от ОПК атомные подводные крейсеры «Император Александр III» и «Красноярск», большую подводную лодку «Можайск», малый ракетный корабль «Наро-Фоминск», семь боевых кораблей, два малых ракетных корабля. Для военных моряков также изготовили 33 многоцелевых и рейдовых катера, суда обеспечения, 11 самолетов и вертолетов морской авиации и другие боевые единицы.

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Как сообщало ИА Регнум, 18 января 2023 года на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге началось строительство новейшего корабля противоминной обороны «Семён Агафонов». Это будет двенадцатый тральщик, созданный по проекту 12 700. Как отметил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов, эта линейка тральщиков подтвердила все заданные характеристики.

11 января в состав Северного флота ВМФ России вошёл фрегат «Адмирал Головко», на котором разместили гиперзвуковые ракеты «Циркон». Он прибыл из Санкт-Петербурга на главную базу Северного флота в Североморске. Командующий СФ Александр Моисеев назвал корабль самым современным, отметив, что ему предстоит выполнять задачи в дальней морской зоне.