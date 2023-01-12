Вашингтон, 12 января, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Американский научно-популярный журнал Popular Mechanics признал, что российские гиперзвуковые ракеты наводят настоящий ужас на США. По словам автора издания Луи Маззанти, «рейтинг ужаса» возглавляют ракеты «Кинжал». Россия уже успела использовать их в ходе спецоперации на Украине и несколько раз продемонстрировать блестящие характеристики, которые не имеет ни одна подобная ракета в мире.

Иван Шилов ИА REGNUM Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Напомним, ракеты «Кинжал» предназначены для поражения хорошо защищенных командных пунктов, подземных арсеналов и даже авианосцев. Этот гиперзвуковой комплекс состоит из ракет, которыми оснащены наземные «Искандеры», адаптированные к воздушному базированию. Сейчас ракеты применяются с тяжелых истребителей-перехватчиков МиГ-31К, а в перспективе, как утверждают специалисты, войдут в боекомплект стратегических Ту-160М2. Точные их характеристики секретны, но известно, что снаряд может лететь со скоростью, превышающую звуковую в 10-12 раз. А точность попадания в цель, можно сказать, «в десятку».

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа расчетов ОТРК «Искандер» и пуск ракет

Самым громким ударом «Кинжала» стало его самое первое применение по крупному подземному складу ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области. В СМИ проходила информация, что «Объект 711» представлял из себя целый военный городок, состоящий из двух этажей и углубленный под землю на 150 метров.

«Кинжалы» способны обходить все существующие системы ПВО и ПРО, отметил Маззанти.

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Вторым «кошмаром» для американцев, по его мнению, стали ракеты «Циркон». Это первое в мире оружие, способное достичь гиперзвуковой скорости за счет собственной двигательной установки.

«Опасения Запада по поводу российских «Цирконов» вполне обоснованы. Они знают их предположительные характеристики, возможные носители, американская разведка внимательно наблюдала за испытательными пусками, насколько могла это сделать, но выводы неутешительны — русскую ракету с ее запредельной скоростью перехватить невозможно. Для этого необходимо вооружение хотя бы с примерными характеристиками, а его ни у США, ни у других стран пока нет», — пояснил «Газете. Ru» военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, особенность противокорабельных «Цирконов», как и гиперзвукового «Кинжала» воздушного базирования, заключается не только в скорости, но и в возможности энергичного маневрирования на финальном этапе траектории при сохранении скоростных характеристик:

«Куда летит эта ракета, никто не знает. Даже тот, кто ее запустил. Она сама выбирает путь к цели».

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Запуск гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон»

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Ещё Россия обладает гиперзвуковым управляемым боевом блоком «Авангард», носителем которого может выступать ракета РС-28 «Сармат» с дальностью полета 18 тысяч километров. Аналитики называют «Сармат» оружием возмездия, которое после постановки на боевое дежурство станет главным фактором ядерного сдерживания.

«Сармат» обладает полной неуязвимостью для средств ПРО противника», — подчеркнул генеральный директор Государственного ракетного центра им. В. П. Макеева Владимир Дегтярь. Он также отметил рекордную дальность стрельбы и высочайшую точность данной маневрирующей баллистической ракеты:

«По своим предельным на сегодняшний день характеристикам ракета выйдет из шахты при любых условиях и гарантированно выполнит свою задачу, несмотря ни на что. Такая высокая надёжность заложена в данный ракетный комплекс».

Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Испытания тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»

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Также в списке значатся крылатые ракеты «Калибр». Пусковые установки «Калибров», находящиеся в распоряжении ракетных бригад Сухопутных войск, тоже выполняют свою работу в рамках спецоперации. Эксперты считают, что по своей эффективности «Калибр» превосходит «Томагавк» в несколько раз.

Ракеты способны преодолевать любую противовоздушную и противоракетную оборону. Полет происходит на высоте от 50 до 150 метров, при подходе к цели ракета снижается до двадцати метров и наносит удар, который невозможно предотвратить. Предусмотрено и выполнение так называемой горки. Перед целью, обычно наземной, ракета взмывает вверх и пикирует на объект вертикально, достигая при ударе гиперзвуковой скорости.

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По оценке автора Popular Mechanics Луи Маззанти, Россия достигла вершины технологической революции, тогда как США такие успехи даже не снились.

Напомним, о том, что система «Циркон» может надежно защитить безопасность России, заявил 4 января президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», оснащенного этими гиперзвуковыми ракетными системами.

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