Москва, 29 февраля, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Гиперзвуковые ракеты «Циркон» уже применялись в бою. Об этом 29 февраля на оглашении послания Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Также в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон» <…> эта система уже в строю», — заявил президент.

Заместитель министра обороны Алексей Криворучко в конце января 2024 года заявил, что Военно-морской флот России в течение 2023 года получил более 7,7 тыс. ракет, в том числе крылатых ракет большой дальности «Циркон», «Калибр», «Уран». До этого, 11 января, также сообщалось, что в состав Северного флота России вошёл фрегат «Адмирал Головко», на котором разместили гиперзвуковые ракеты «Циркон». Командующий флотом Александр Моисеев назвал корабль самым современным.

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