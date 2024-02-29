Москва, 29 февраля, 2024, 14:15 — ИА Регнум. На модернизацию жилищно-коммунальной сферы будет направлено в ближайшие шесть лет 4,5 трлн рублей. Об этом президент России Владимир Путин заявил 29 февраля в ежегодном послании Федеральному собранию.

Павел Лисицын/РИА Новости

Он отметил, что средства выделят и государство, и частные компании. Темпы модернизации коммунальной инфраструктуры будут наращиваться.

«В общей сложности до 2030 года на эти цели будет направлено 4,5 трлн рублей, включая частные компании», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2022 года Путин объявил о запуске комплексной программы модернизации ЖКХ. Для этого он предложил консолидировать ресурсы и синхронизировать модернизацию коммунальной сферы с другими планами инфраструктурного развития, в том числе с капитальным ремонтом жилого фонда.

Президент отмечал, что отрасль хронически недоинвестирована на 4,5 трлн рублей, при этом больше 40% сетей подлежит замене. Ситуацию нужно кардинально менять, подчёркивал он. Позже Путин поручил правительству утвердить программу модернизации инфраструктуры ЖКХ.