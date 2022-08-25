Москва, 25 августа, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Программу модернизации инфраструктуры ЖКХ поручил правительству утвердить до 1 декабря президент РФ Владимир Путин. Ответственным за выполнение назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Kremlin.ru Путин и Мишустин

На сайте Кремля 24 августа по итогам заседания президиума Госсовета РФ, состоявшегося 21 июня, размещён перечень поручений, в числе которых — «представить предложения по утверждению плана выдачи инфраструктурных бюджетных кредитов на 2022–2026 годы».

При этом правительство должно рассмотреть «возможность использования таких бюджетных кредитов в 2026 году на финансирование мероприятий, направленных на модернизацию коммунальной инфраструктуры».

Президент ждёт от правительства предложений «по совершенствованию тарифной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства с учётом задач по модернизации коммунальной инфраструктуры».