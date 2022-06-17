Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил о запуске комплексной программы модернизации ЖКХ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

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«Предлагаю консолидировать ресурсы и запустить комплексную программу модернизацию ЖКХ, синхронизировать ее с другими планами инфраструктурного развития, а также капитального ремонта жилого фонда», — сказал Путин в рамках ПМЭФ-2022.

Отрасль хронически недоинвестирована на 4,5 трлн рублей, свыше 40% сетей подлежит замене.

«Задача — кардинально изменить ситуацию», — подчеркнул он.

Вопрос предстоит обсудить с губернаторами за заседании президиума Госсовета на следующей неделе.