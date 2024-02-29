Белгород, 29 февраля, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Сестра Амиля Гафарова, задержанного вместе с подельниками за избиение прохожих в Белгороде, заявила ИА Регнум, что их семью никто не будут депортировать. По её словам, семья получила гражданство РФ на законных основаниях, и у следствия больше нет вопросов по этому поводу. Однако, по данным источника ИА Регнум, в отношении отдела полиции, который занимался оформлением гражданства для Гафаровых, всё еще не завершена проверка.

Следком/Telegram

«Никто никого не депортирует. Мы уже были на допросе у следователя и ему всё по полочкам объяснили. Гражданство наше получено законно», — заявила Тамара Гафарова.

Однако официального подтверждения этой информации пока нет. ИА Регнум направило запрос в СК РФ о результатах проверки.

16 января СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело по статьям «Возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности» (ч. 2 ст. 282 УК РФ) и «Покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти» (ч. 3 ст. 30, пп. «ж, л» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Поводом стали размещённые в сети видео с нападениями подростков на жителей Белгородской области. На кадрах толпа несовершеннолетних жестоко избивала незнакомых людей ради развлечения, в процессе подростки выкрикивали в адрес своих жертв оскорбления, в том числе и по национальному признаку. Свои действия участники банды снимали на камеру и выкладывали в Telegram-канале. Записи увидели горожане и сообщили о видео в правоохранительные органы. Следователи возбудили уголовное дело.

«Во время нападений один из преступников выкрикивал фразу, направленную на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности», — рассказал собеседник агентства.

Вскоре личности двух участников нападений были установлены, ими оказались 17-летний этнический азербайджанец и 19-летний местный житель. 17 января они были задержаны. Суд принял решение об аресте и отправил их в СИЗО на два месяца. В тот же день удалось задержать и главаря банды, им оказался 17-летний уроженец Азербайджана Амиль Гафаров. 18 января Свердловский районный суд Белгорода заключил под стражу и его. Он будет находиться в СИЗО до 15 марта.

В течение нескольких дней правоохранительным органам удалось задержать всех шестерых участников банды. Двое из них оказались несовершеннолетними. Последним был арестован 18-летний студент третьего курса училища Денис Стрекалов.

«17-летнему подростку и 19-летнему фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Покушение на убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц по мотивам национальной ненависти» (ч. 3 ст. 30, пп. «а, ж, л» ч.2 ст. 105 УК РФ) и «Возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности» (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Остальные лица обвиняются в совершении хулиганских действий группой лиц. Всем шестерым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в СК РФ Белгородской области.

По данным правоохранителей, трое из задержанных уже имеют судимости за другие преступления. Ещё двух 17-летних подростков проверяют на причастность к нападениям на местных жителей. К 23 января оперативникам удалось найти пять человек, пострадавших от действий банды. Сейчас следствие по делу продолжается. Местные жители рассказали, что, по слухам, в банде может быть до 20 участников, а значит, большая часть из них может разгуливать на свободе. Поэтому горожане всё ещё опасаются выходить на улицу в тёмное время суток. Много разговоров ходило и о несовершеннолетнем главаре банды.

17-летний Амиль Гафаров получил российское гражданство в апреле 2022 года одновременно со своей 20-летней сестрой Тамарой. Их 42-летний отец Эльшан перевёз семью из украинского Харькова. Тамара рассказала ИА Регнум, что получение гражданства РФ для них оказалось не самой простой задачей.

«Родители долго добивались, чтобы нам с Амилем тоже дали российское гражданство. Начали писать, что мой брат избивал русских, потому что он с Украины. Это неправда», — заявила Тамара Гафарова.

После задержания брата девушка испугалась, что всю её семью могут лишить гражданства и выдворить из страны. Причиной для таких опасений стала инициированная прокуратурой Белгородской области проверка законности получения гражданства РФ Амилем Гафаровым.

При подаче документов для получения гражданства РФ в ОМВД России по Дзержинскому району Гафаровы указали, что временно зарегистрированы в деревне Прудково Калужской области, но фактически они там не проживали. Сейчас в отделе, где были выданы документы, ведётся проверка. Если нарушения подтвердят, то полицейским грозит штраф или арест до трёх месяцев либо исправительные работы на срок до одного года по статье «Халатность».

«Прокуратурой области инициирована проверка соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранцем (фигурантом резонансных уголовных дел) гражданства Российской Федерации. В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства органами власти и правоохраны», — говорится в сообщении прокуратуры.

Пока идёт следствие, Тамара Гафарова пыталась объяснить действия брата. Сестра осудила Амиля за его поступок, но всё же попыталась за него заступиться, рассказав о сложностях, с которыми парню якобы пришлось столкнуться во время своего взросления. Девушка заметила, что родители пытались объяснить Амилю правила поведения в обществе.

«Моего брата тоже били, он сам несколько раз приходил домой побитый… Наши родители ему объясняли, что драться на улице незаконно, но за ним везде ходить не будешь, он взрослый мальчик», — подчеркнула Тамара.

Желание защитить брата и родителей вполне объяснимо, но в своих рассуждениях о произошедшем девушка пришла к довольно странному выводу.

«Виноват тот, кто это опубликовал (видео, зафиксировавшее нападение). Недомужчина какой-то, который не может дать сдачи, у него духа не хватает. Зачем этот парень пошёл и настучал? Обиделся на «с. ка русская», — возмутилась Тамара.

Девушка сравнила оскорбления в адрес жителя Белгородской области с другими оскорблениями, которые часто слышат в свой адрес мигранты. Но, по её мнению, это не повод обращаться в полицию. Оскорбившийся, по её словам, должен был отстоять свою честь в бою, а не правовыми методами. Тамара пожаловалась, что их семья часто подвергалась нападкам из-за того, что занималась предпринимательской деятельностью.

«Типа мы приехали делать бизнес. Мы разве виноваты, что у русских мозгов не хватает делать бизнес, — заявила она. — Мой брат не говорил, что все русские свиньи, как пишут, он сказал конкретному человеку».

После задержания двое участников банды, включая Амиля Гафарова, принесли извинения за свои действия и высказывания.