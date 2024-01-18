Белгород, 18 января, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Суд в Белгороде заключил под стражу 17-летнего уроженца Азербайджана, лидера банды подростков, нападавших на прохожих, сообщили 18 января в Следственном комитете.

«По ходатайству органов следствия судом в отношении 17-летнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 15 марта 2024 года включительно», — сказано в сообщении управления СК по Белгородской области.

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