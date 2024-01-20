Белгород, 20 января, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Суд заключил под стражу ещё двух подростков из банды, нападавшей на людей в Белгороде. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

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Отмечается, что 19-летнему фигуранту предъявили обвинение в покушении на убийство по мотивам национальной ненависти, а 17-летнему подростку помимо покушения вменяют разжигание ненависти.

«В настоящее время по данному делу к уголовной ответственности привлекаются шесть лиц, в том числе двое несовершеннолетних. Всем шестерым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на причастность к совершению преступлений проверяются двое 17-летних жителей региона, их действиям будет дана правовая оценка.

Как сообщало ИА Регнум, суд отправил в СИЗО 17-летнего уроженца Азербайджана Амиля Гафарова, лидера банды подростков, нападавших на прохожих. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 15 марта 2024 года включительно.

Ранее в Сети появились видеозаписи с нападением банды молодых людей на белгородцев. На кадрах подростки снимали нападения на видео и размещали в интернете. Уже установлено, что трое из них ранее были судимы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что резонансная ситуация с группой агрессивных подростков, нападавших на прохожих в Белгороде, требует быстрой и жёсткой реакции.

Сестра Гафарова Эльшан в разговоре с ИА Регнум заявила, что поступок её брата отвратителен, но виноват, по её мнению, не он, а тот «недомужчина», который опубликовал видео вместо того, чтобы «дать сдачи».

В понимании сестры Гафарова подвергшиеся нападению должны давать сдачи, а не жаловаться, а вот в понимании российского общества для того, чтобы не сесть в тюрьму, не надо бить людей, отмечала в своём комментарии член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова.