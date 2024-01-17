Белгород, 17 января, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Сестра 17-летнего Амиля Гафарова, лидера банды, нападавшей на прохожих в Белгороде, заявила ИА Регнум, что те, кто не мог ответить её брату, — «недомужчины» и сами виноваты в избиениях. По словам 19-летней Тамары Гафаровой, они переехали с Украины в Россию и получили здесь гражданство легальным путём.

ИА Регнум

В разговоре с журналистами ИА Регнум Тамара Гафарова сообщила, что информация о незаконном получении гражданства её семьёй является ложью. По словам девушки, они с братом Амилем получили гражданство в 2022 году, а их отец — более трёх лет назад.

«Мы переехали с Украины в Россию. Сначала получил гражданство отец. Родители долго добивались, чтобы нам с Амилем тоже дали российское гражданство. Начали писать, что мой брат избивал русских, потому что он с Украины. Это неправда», — заявила Тамара.

Девушка сообщила, что хоть и считает поступок брата отвратительным, но не понимает, почему избитые не могли дать сдачи.

«Виноват тот, кто это опубликовал. Просто недомужчина какой-то, который не может дать сдачи, у него духа не хватает. Зачем этот парень пошёл и настучал. Обиделся на [процитировала оскорбительную фразу, которую при нападении говорили участники банды]. Что, духа не хватает ответить, когда тебя малолетка избивает? Нам тоже часто говорят «чурка» или подобное, нам что делать в такой ситуации? Мы сами азербайджанцы и часто видим в комментариях, как люди пишут, что понаехали таджики, азербайджанцы, узбеки. Типа мы приехали делать бизнес. Мы разве виноваты, что у русских мозгов не хватает делать бизнес? Мой брат не говорил, что все русские свиньи, как пишут, он сказал конкретному человеку», — комментирует поступок брата Тамара.

Сестра Амиля рассказала, что участников своей банды её брат знает давно, а не сколотил её только что для избиения прохожих.

«Мы приехали в Великомихайловку перед Новым годом. Эту банду Амиль знал давно, они все были знакомы ранее. Эти избиения были ровно тогда, когда мы приезжали из Подмосковья в Белгородскую область. Но моего брата тоже били, он сам несколько раз приходил домой побитый. А теперь нас могут всех лишить гражданства. Наши родители ему объясняли, что драться на улице незаконно, но за ним везде ходить не будешь, он взрослый мальчик. Пусть теперь отвечает», — заявила Тамара.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пять из шести членов банды, избивавшей прохожих в Белгороде, задержали. На данный момент установлены личности двух потерпевших. Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство двух и более лиц, а также по экстремистской 282 статье УК РФ за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды.

Прокуратура Белгородской области начала проверку соблюдения миграционного законодательства при получении гражданства РФ обвиняемым по делу об избиении прохожих в Белгороде. Об этом сказано на сайте областной прокуратуры.