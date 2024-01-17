Белгород, 17 января, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Прокуратура Белгородской области начала проверку соблюдения миграционного законодательства при получении гражданства РФ обвиняемым по делу об избиении прохожих в Белгороде. Об этом сказано на сайте областной прокуратуры.

Известия/Виталий_Безруких

«Прокуратурой области инициирована проверка соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранцем (фигурантом резонансных уголовных дел) гражданства Российской Федерации. В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства органами власти и правоохраны. Установлены шесть лиц, причастных к совершению преступлений, пять лиц задержаны», — говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве отметили, что по уголовным делам на данный момент проводится весь комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, которые установят обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Сети появились видеозаписи с нападением банды молодых людей на белгородцев.

Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что резонансная ситуация с группой агрессивных подростков, нападавших на прохожих в Белгороде, требует быстрой и жёсткой реакции.

Он сообщил, что обсудил ситуацию с руководителями областных правоохранительных органов. Управление ФСБ по региону занимается оперативным сопровождением уголовных дел. Личности нападавших уже установлены, добавил губернатор.

Вместе с тем подростки, нападавшие на белгородцев, снимали свои действия на видео и размещали в интернете. Уже установлено, что трое их них были судимы.

Позже в Следственном комитете России сообщили о возбуждении уголовного дела по статьям о возбуждении ненависти либо вражды по признакам национальности и покушении на убийство группой лиц по мотивам национальной ненависти (п. «а» ч. 2 ст. 282, ч.3 ст. 30, пп. «ж», «л» ч.2 ст. 105 УК РФ).

Один из задержанных, уточнили в ведомстве, 17-летний выходец из Азербайджана. О ходе расследования белгородского уголовного дела будет доложено председателю СКР Александру Бастрыкину.