Москва, 29 февраля, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 91 рубля впервые с 12 февраля. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По информации на 10:00 мск, стоимость доллара снизилась на 0,22% и составила 90,95 рубля.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 99 рублей впервые с 15 февраля.

Ранее Центробанк России сообщил, что не увидел весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки экспортёрами. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила, такой инструмент для стабилизации курса рубля, как обязательная продажа валютной выручки, уступает другим мерам.

В январе первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что правительство положительно оценило принятые в октябре прошлого года меры по стабилизации валютного курса, в частности обязательную продажу валютной выручки крупнейшими российскими экспортёрами.

Речь шла о введённом указом президента России Владимира Путина требовании об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам отдельными крупнейшими российскими экспортёрами. Оно действует до 30 апреля 2024 года.

11 октября 2023 года правительство России проинформировало о подписании Путиным указа о мерах по стабилизации валютного курса за счёт обязательной продажи валютной выручки экспортёров. Подпадающие под действие указа компании обязали представлять Банку России и Росфинмониторингу планы-графики по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

Требование касалось конкретных экспортёров. В список вошли 43 группы компаний, относящиеся к отраслям топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.