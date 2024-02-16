Москва, 16 февраля, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Центробанк России не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки экспортёрами. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров 16 февраля.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Банк России не видит таких весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки», — отметила Набиуллина.

Вместе с тем председатель ЦБ добавила, что такой инструмент, как обязательная продажа валютной выручки, для стабилизации курса уступает другим мерам.

Как передавало ИА Регнум, 23 января первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что правительство положительно оценило принятые в октябре прошлого года меры по стабилизации валютного курса, в частности обязательную продажу валютной выручки крупнейшими российскими экспортёрами.

Речь шла о введённом указом президента Владимира Путина требовании об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам отдельными крупнейшими российскими экспортёрами. Оно действует до 30 апреля 2024 года.

Белоусов добавил, что курс рубля за месяц укрепился на 4,5%. На сегодня рубль укрепился до уровня около 90 рублей за доллар после пиковых значений в октябре — курс превышал 101 рубль за доллар.

По словам первого зампредседателя правительства, кабмин намерен предложить обязательную продажу валютной выручки к продлению до конца 2024 года.

Это требование ввели на основании сведений о низких среднедневных продажах экспортной выручки российскими компаниями, чтобы стабилизировать валютный курс. Это удалось за счёт достижения достаточного уровня валютной ликвидности.

11 октября 2023 года правительство России проинформировало о подписании Путиным указа о мерах по стабилизации валютного курса за счёт обязательной продажи валютной выручки экспортёров. Подпадающие под действие указа компании обязали представлять Банку России и Росфинмониторингу планы-графики по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

Требование касалось конкретных экспортёров. В список вошли 43 группы компаний, относящиеся к отраслям топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.