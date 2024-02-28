Москва, 28 февраля, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 99 рублей впервые с 15 февраля. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По информации на 15:58 мск, стоимость евро снизилась на 1%, до 98,9975 рубля. К 16:27 мск евро подешевел на 0,98% и стоил 99,0025 рубля.

Вместе с евро упал в цене и американский доллар. Курс валюты США снизился на 0,64%, до 91,46 рубля.

Подешевел относительно рубля и китайский юань. Его курс упал на 0,63%, до 12,654 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля валюта Евросоюза стоила на Московской бирже 100 рублей. Этой отметки евро тогда достиг впервые с 9 января. Доллар США достиг показателя в 92,39 рубля.

Позже евро показал незначительное снижение. В 18:04 его курс упал и составлял уже 99,95 рубля. Американская валюта осталась на отметке 92,66 рубля.

Ранее Центробанк России сообщил, что не увидел весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки экспортёрами. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила, такой инструмент для стабилизации курса рубля, как обязательная продажа валютной выручки, уступает другим мерам.

В январе первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что правительство положительно оценило принятые в октябре прошлого года меры по стабилизации валютного курса, в частности обязательную продажу валютной выручки крупнейшими российскими экспортёрами.

Речь шла о введённом указом президента России Владимира Путина требовании об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам отдельными крупнейшими российскими экспортёрами. Оно действует до 30 апреля 2024 года.