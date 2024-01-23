Москва, 23 января, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Правительство положительно оценило принятые в октябре прошлого года меры по стабилизации валютного курса, в частности — обязательную продажу валютной выручки крупнейшими российскими экспортёрами. Об этом заявил 23 января вице-премьер Андрей Белоусов в опубликованном сообщении.

Известия/ Сергей Лантюхов

Речь идёт о введённом в октябре указом президента Владимира Путина требовании об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам отдельными крупнейшими российскими экспортёрами.

Это требование ввели на основании сведений о низких среднедневных продажах экспортной выручки российскими компаниями, чтобы стабилизировать валютный курс. Это удалось за счёт достижения достаточного уровня валютной ликвидности.

Курс рубля за месяц крепился на 4,5%. На сегодня рубль укрепился до уровня около 90 рублей за доллар после пиковых значений в октябре — курс превышал 101 рубль за доллар.

Белоусов заявил, что экспортёры соблюдают требования президентского указа, и напомнил, что оно действует до 30 апреля 2024 года. По его словам, в правительстве предлагают продлить введённые в октябре меры.

«Это дало возможность покрыть дефицит валюты, необходимой импортёрам для сохранения поставок продукции в нашу страну. В настоящее время готовится предложение о продлении действия данных мер до конца текущего года», — сообщил Белоусов.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября 2023 года правительство России проинформировало о подписании Путиным указа о мерах по стабилизации валютного курса за счёт обязательной продажи валютной выручки экспортёров. Подпадающие под действие указа компании обязали представлять Банку России и Росфинмониторингу планы-графикм по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

Требование касалось конкретных экспортёров. В список вошли 43 группы компаний, относящиеся к отраслям топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.