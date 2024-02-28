Москва, 28 февраля, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Организаторы кинопремии «Ника» опубликовали лонг-лист потенциальных номинантов премии 2024 года. В их число вошли несколько фильмов, участие в которых принимают иноагенты, покинувшие Россию, а также актёры, резко высказывающиеся против политики государства и проведения СВО.

Вадим Тараканов/ТАСС

В частности, среди номинантов — фильм «Белый список», одну из ролей в котором играет актёр Алексей Серебряков, ранее переехавший в Канаду, называвший Россию «страной победившего хама» и утверждавший, что РФ развязывает войны против своих соседей.

Также в списке — фильм «Просточеловек» с Чулпан Хаматовой, которая после начала СВО переехала в Латвию, осуждала действия российского государства, а также заявляла, что считает присуждённое ей звание народной артистки «полной бредятиной».

Также в число потенциальных лауреатов в разных номинациях попали актёры Анатолий Вайсман-Белый (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Максим Виторган, актрисы Ксения Раппопорт и Таисия Вилкова, ранее неоднократно выступавшие с острыми антироссийскими заявлениями.

Церемония вручения премии «Ника», как предполагается, пройдёт весной 2024 года, точная дата пока не определена. После начала специальной военной операции России дважды, в 2022 и 2023 годах, проведение церемонии отменялось без объяснения причин.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 28 февраля Госдума приняла законопроект, вводящий полный запрет на размещение рекламы на информационных ресурсах иностранных агентов, а также запрет рекламы таких ресурсов. Депутаты поддержали законопроект единогласно.

Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников дохода в России, а для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности, отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских («Единая Россия») ранее призвал лишить иноагентов права пользоваться социальными сетями. Он уточнил, что идея соответствующего законопроекта обсуждается. В свою очередь депутат Госдумы от «Единой России» Денис Майданов призывал ввести запрет на упоминание иноагентов и удалять их контент. Он отмечал, что иноагенты должны быть полностью отключены от российского информационного поля.