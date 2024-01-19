Москва, 19 января, 2024, 21:36 — ИА Регнум. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин направил в министерство культуры России заявление, в котором потребовал лишить звания народной артистки РФ актрису Чулпан Хаматову.

Кадр из интервью

«Федеральный проект призывает обратить внимание на русофобскую деятельность российской актрисы, народной артистки Российской Федерации с 2012 года — Чулпан Наилевны Хаматовой, в феврале 2022 года подписавшей обращение к президенту России Владимиру Путину против вторжения России на Украину и проживающей с марта 2022 года в Латвии», — говорится в заявлении, которое приводит «РИА Новости».

Бородин напомнил, что в апреле 2022 года латышская телеведущая во время интервью отчитала Хаматову за то, что актриса не осуждает руководство России ежедневно, а Хаматова ответила, что готова отказаться от звания народной артистки и считает его «полной бредятиной».

Как сообщало ИА Регнум, актриса Чулпан Хаматова, которая являлась соучредителем благотворительного фонда «Подари жизнь», выехала с семьёй из России в Латвию после начала спецоперации на территории Украины в феврале 2022 года, осудив действия российских властей.

Позднее президент России Владимир Путин подписал указ об исключении Хаматовой из попечителей фонда «Круг добра», а в Ульяновске исчезла звезда, заложенная в честь актрисы на «Аллее звёзд» на улице Гончарова.

В феврале 2023 года в новом Рижском театре отменили спектакль «Gogolis. Nature Morte», в котором должна была принимать участие Хаматова. На сайте театра появилось сообщение: «Творческий провал. В театре (как и в жизни) это случается иногда».