Москва, 28 февраля, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий полный запрет на размещение рекламы на информационных ресурсах иностранных агентов, а также запрет рекламы таких ресурсов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Государственная дума приняла в третьем чтении поправки в законодательство, запрещающие рекламу на ресурсах иностранных агентов. Поддержка документа также стала единогласной, 402 голоса в поддержку», — сообщили в нижней палате парламента.

Отмечается, что закон запрещает российским гражданам и компаниям размещать любую рекламу на ресурсах иноагентов. Причём этот запрет распространятся на любые их ресурсы — сайты, блоги, соцсети. Также запрещается рекламировать в СМИ и интернете ресурсы иноагентов.

Как пояснил соавтор инициативы, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, речь идёт именно о материалах рекламного характера, в частности содержащих активную гиперссылку.

«При этом если, скажем, речь идёт об информационном сообщении, то при наличии соответствующей маркировки — что речь в нём идёт об иностранном агенте — здесь никаких ограничений нет», — уточнил он.

В Госдуме также сообщили, что если иноагент продолжит размещение рекламных материалов, то ему грозит штраф: для граждан — до 50 тыс. рублей, для юрлиц — до 500 тыс. рублей. Повторное нарушение в течение года будет наказываться в соответствии с УК РФ, наказание может составить до двух лет лишения свободы.

Штраф для рекламных компаний и СМИ может достигать 300 тыс. рублей. При этом вначале средству массовой информации поступит предупреждение о недопустимости нарушения.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете рекламы на любых ресурсах, принадлежащих иностранным агентам.

Кроме того, член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских призвал лишить иноагентов права пользоваться социальными сетями. Он уточнил, что в настоящее время обсуждается идея соответствующего законопроекта.

В ноябре 2022 года депутат Госдумы от «Единой России» Денис Майданов призвал ввести запрет на упоминание иноагентов и удалять их контент. Парламентарий выразил мнение о том, что они должны быть полностью отключены от российского информационного поля.