Москва, 10 февраля, 2024, 12:20 — ИА Регнум. В Государственной Думе обсуждают законопроект о запрете гражданам и отечественным компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках. Об этом 10 февраля сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Люди возмущены: блогеры, действующие в интересах недружественных государств и льющие грязь на нашу страну, по-прежнему зарабатывают деньги на наших гражданах, на отечественных компаниях. Это недопустимо», — написал он в Telegram-канале.

По словам председателя нижней палаты парламента, от граждан поступают многочисленные обращения с вопросом, почему на интернет-ресурсах иноагентов до сих пор размещается реклама российских компаний.

Депутаты Госдумы считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников дохода в России, а для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности.

Закон об иностранных агентах в России вступил в силу 1 декабря 2022 года. Статус иноагента гражданин приобретает со дня, следующего за днём размещения на официальном сайте Минюста России сведений о таком лице в реестре иностранных агентов. Иноагенты обязаны сообщать о наличии такого статуса своим работникам, органам публичной власти, в которые они обращаются, лоббируя свои интересы, а также должны маркировать производимые ими материалы.

При этом иноагенты не смогут осуществлять просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних, преподавать в государственных и муниципальных образовательных организациях. Им запрещается проводить митинги, шествия и демонстрации на территории вокзалов, аэропортов, образовательных организаций и в местах, прилегающих к зданиям органов публичной власти.

Госдума в декабре 2023 года приняла закон, запрещающий иноагентам служить в Погранслужбе ФСБ.

Заместитель министра юстиции Олег Свириденко 8 февраля сообщил, что в России действуют почти 570 иностранных агентов. Он добавил, что в их числе 52 некоммерческие организации, 401 физическое лицо, 39 российских юрлиц.