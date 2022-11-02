Москва, 2 ноября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Установить новые ограничения для иноагентов предложил депутат Госдумы от «Единой России» Денис Майданов в ходе форума «Общественной палаты», передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Иноагент должен быть полностью отключен от российского информационного поля», — заявил Майданов под аплодисменты участников форума.

Парламентарий настаивает на серьезных поправках в российское законодательство.

«У него должно быть удаление со всех платформ его контента, запрет на посещение радиостанций, телеканалов», — перечислил депутат Госдумы.

Он также предложил ввести для иноагентов «упоминание даже в СМИ».