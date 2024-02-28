Москва, 28 февраля, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили радиолокатор подсвета и наблюдения украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 28 февраля на брифинге.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По данным ведомства, за минувшие сутки в зоне СВО также уничтожены склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ и склад хранения и изготовления беспилотников. Поражены живая сила и военная техника противника в 131 районе.

Это результат действий российской оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии, пояснил Конашенков.

Он заявил также, что российские средства ПВО за сутки уничтожили 99 украинских беспилотников на территории ЛНР и ДНР, а также сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Как сообщало ИА Регнум, на авдеевском направлении российские военные освободили населённый пункт Петровское и заняли более выгодные рубежи. Также освобождён посёлок Северное, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.