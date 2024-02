Москва, 28 февраля, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Причиной недавних сбоев в двусторонних расчётах между Россией и Китаем стало вмешательство третьих стран. Об этом 28 февраля «РИА Новости» сообщил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сбои произошли из-за того, что некоторые страны создают нам проблемы», — сказал он.

Дипломат выразил уверенность, что способ преодолеть эти проблемы будет найден.

Как передавало ИА Регнум, 21 февраля стало известно, что три крупнейших банка Китая — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank и Bank of China — перестали принимать платежи от российских предприятий, попавших под западные санкции. В китайских финорганизациях объяснили отказы российским клиентам «внутренней политикой компании».

По данным «Известий», решение банков может быть связано с риском вторичных санкций в отношении КНР со стороны Соединённых Штатов Америки, которые в декабре 2023 года усилили контроль за соблюдением рестрикций.

В этот же день сотрудник службы обслуживания международных операций Банка Китая назвал сообщения о якобы прекращении обслуживания российских клиентов «слухами, распространяемыми в интернете». Кроме того, в Bank of China заявили, что банк продолжает принимать платежи от компаний из России, причём как в рублях, так и в юанях.

В последнее время появлялись данные о проблемах с транзакциями у российских клиентов с банками в Турции и ОАЭ. Так, эмиратские банки из-за риска повторных санкций решили ввести ограничения на работу с клиентами из России. Финансовые учреждения в ОАЭ перестали принимать деньги и отправлять платежи российским клиентам. Также банки закрывают счета компаниям.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возникшие сложности с партнёрами, отметил, что Москва находится в диалоге и с Турцией, и с ОАЭ, и с Китаем. Власти ведут работу над нормализацией ситуации.