Москва, 21 февраля, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Один из крупнейших банков Китая Bank of China сообщил, что продолжает принимать платежи от компаний из России, причём как в рублях, так и в юанях.

Александр Демьянчук/РИА Новости

«Здесь, в Пекине, мы пока можем принимать платежи в рублях», — цитирует представителя банка «РИА Новости».

Ранее 21 февраля «Известия» сообщали, что три крупнейших банка Китая — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank и Bank of China — перестали принимать платежи от российских предприятий, попавших под западные санкции. По данным журналистов, такие действия связаны с риском попасть под вторичные санкции. По мнению аналитиков, наиболее проблемная система для проведения платежей с Китаем — это SWIFT.

В материале отмечалось, что с января эти банки уведомляли клиентов из России о прекращении приёма платежей. Однако предпосылки к такому развитию ситуации начались ещё во второй половине декабря 2023 года, когда вступил в силу 12-й пакет санкций против России. Американские власти усилили контроль за их соблюдением.

Однако китайская сторона заинтересована в сделках с Россией, напомнили эксперты. Есть много других отечественных банков, через которые можно проводить транзакции.

В последнее время также появлялись данные о проблемах с транзакциями у российских клиентов с банками в Турции и ОАЭ. Так, эмиратские банки из-за риска повторных санкций решили ввести ограничения на работу с клиентами из России. Финансовые учреждения в ОАЭ перестали принимать деньги и отправлять платежи российским клиентам. Также банки закрывают счета компаниям.

Это подтвердили российские бизнесмены, налоговые, юридические консультанты и представители «Деловой России». Схожая ситуция с турецкими банками. Например, турецкий частный банк Denizbank начал запрашивать у клиентов-россиян документы, подтверждающие вид на жительство в Турции. При этом в банке заверили, что запрос связан с внутренними процедурами, а не с санкционной политикой США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возникшие сложности с партнёрами, отметил, что Москва находится в диалоге и с Турцией, и с ОАЭ, и с Китаем. Власти ведут работу над нормализацией ситуации.