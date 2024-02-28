Пекин, 28 февраля, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД Китайской Народной Республики Мао Нин, комментируя на брифинге заявления президента Франции Эммануэля Макрона по отправке войск стран ЕС на Украину, заявила, что КНР призывает все стороны конфликта создать условия для снижения напряжённости и содействия прекращению огня.

EPA/ТАСС Эммануэль Макрон

«Мы призываем все стороны достичь консенсуса и создать условия для ослабления напряжённости, для содействия прекращению огня и боевых действий», — сообщила Мао Нин.

Китайский дипломат также отметила, что КНР продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса.

Как сообщало ИА Регнум, Эммануэль Макрон после неформального парижского саммита государств ЕС и НАТО заявил, что страны Евросоюза обсуждают возможность отправки своего военного контингента на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что слова Макрона о возможной отправке войск на Украину вызвали шок в государствах Североатлантического альянса. Она отметила, что в течение нескольких часов была сделана серия заявлений высшего руководства стран Запада.

Большинство лидеров государств — членов ЕС высказались против предложения президента Франции. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также не поддержал идею Макрона.

При этом западные СМИ отметили, что предложение о вводе войск западных государств на Украину поддержали США.

Положительно отреагировал и глава киевского режима Владимир Зеленский. Он посчитал заявление Макрона хорошим знаком для Украины.