Вашингтон, 28 февраля, 2024, 08:39 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден, который уже с трудом ходит и говорит, может победить на предстоящих выборах только с помощью фальсификаций. Об этом американский журналист Такер Карлсон заявил в опубликованном 27 февраля интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману.

picture alliance/Consolidated/ТАСС Президент США Джо Байден

Журналист назвал Байдена дряхлым человеком, который не может говорить и не может ходить. По его словам, это известно всему миру.

«Вы знаете, дряхлый человек не может победить на выборах в самой влиятельной стране, только если не будет фальсификации [итогов]», — сказал Карлсон.

Он добавил, что победа Байдена, если это всё же произойдёт, станет «дурацкой шуткой над демократией».

Как сообщало ИА Регнум, большинство американцев, согласно итогам опросов, считают Байдена слишком старым для переизбрания на второй президентский срок. В ноябре 2024-го, когда в США пройдут выборы, Байдену исполнится 82 года. Кроме того, социологи и аналитики указывают на плохо сформированный имидж Байдена и отсутствие эмоциональной связи с избирателями.

Действующий президент часто попадает в неловкие ситуации и допускает оговорки в ходе публичных выступлений. Так, в феврале он назвал президента Египта Абдул-Фаттаха Халила ас-Сиси президентом Мексики, а премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху чужим именем.

По мнению профессора Университета Джонса Хопкинса, хирурга Марти Макари, у Байдена прогрессирует возрастная деменция, его состояние вряд ли улучшится.