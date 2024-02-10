Вашингтон, 10 февраля, 2024, 14:51 — ИА Регнум. В преддверии президентских выборов жители США не захотели продления срока действующего лидера страны Джо Байдена не только из-за преклонного возраста, но и из-за плохо сформированного имиджа и отсутствия эмоциональной связи с избирателями. Об этом 10 февраля сообщило издание The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«По мнению социологов и аналитиков, ошибки Байдена могут повлиять на формирование отношения к нему больше, чем ошибки предыдущих президентов сказались на их имидже, не только потому, что Байден в свой 81 год является старейшим действующим президентом страны, но потому что он не создал имидж сильного лидера и не наладил эмоциональную связь с избирателями», — говорится в статье.

Избиратели не видят в Байдене ни государственного деятеля международного уровня, ни мастера переговоров, ни утешителя для страны, ни развлекателя на телевидении, подчеркнули авторы публикации. По их мнению, бывший президент США Дональд Трамп, напротив, обладал гораздо более прочными связями с потенциальным электоратом, который, в свою очередь, заявлял, что голоса за Трампа являются признаком поддержки кандидата, а не сигналом против конкурирующей партии.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля конгрессмен Ронни Джексон, бывший врач экс-президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа призвал Байдена пройти тестирование на умственные способности с последующей их публикацией. По мнению Джексона, Байдену требуется пройти серию когнитивных тестов, которые должны проводиться максимально объективно, так как, по мнению конгрессмена, человек с проблемами, как у Байдена, не может отвечать за ядерный арсенал США.

Спецпрокурор США Роберт Хёр опубликовал 345-страничный доклад, в котором назвал Байдена пожилым человеком с добрыми намерениями и плохой памятью. В документе в качестве примера привели случай, когда во время общения со следователями Байден не смог вспомнить дату смерти своего сына. Доклад вызвал возмущение демократов, но американский лидер действительно часто оговаривается и ошибается. Так, он перепутал экс-канцлеров Германии Ангелу Меркель и Гельмута Коля, по ошибке назвал египетского лидера Абдель Фаттаха Ас-Сиси президентом Мексики, а премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху чужим именем.