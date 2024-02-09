Вашингтон, 9 февраля, 2024, 05:16 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден в ответ на доклад спецпрокурора Роберта Хёра, в котором он утверждает, что у президента плохо с памятью, заявил, что с его памятью всё хорошо, и никакие рекомендации ему не нужны.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Доклад был опубликован 8 февраля, он касался ненадлежащего хранения секретных документов президентом Байденом.

В докладе Хёр заявил, что Байден хранил секретные бумаги по «невинной ошибке» из-за проблем с памятью, даже не вспомнил, когда был вице-президентом.

«Я знаю, что, чёрт возьми, я делаю. Я поставил эту страну на ноги. Мне не нужны его рекомендации. С моей памятью всё в порядке», — сказал Байден журналистам.

При этом буквально сразу назвал президента Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси президентом Мексики, а премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху чужим именем.

Как сообщало ИА Регнум, отсутствие обвинений президента Джо Байдена по делу о ненадлежащем хранении секретных документов разоблачает двойные стандарты американской системы правосудия, заявили лидеры Республиканской партии в палате представителей США, представив по этому поводу совместное заявление.

Также конгрессмены отметили, что особую тревогу вызывает тот факт, что спецпрокурор порекомендовал не выдвигать обвинения из-за проблем американского лидера с памятью.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале заявления Джо Байдена о беседе в 2021 году с умершим в 2017 году канцлером ФРГ Гельмутом Колем.

7 февраля пресс-пул Белого дома сообщил, что Байден на предвыборном мероприятии в Лас-Вегасе заявил о беседе со скончавшимся в 2017 году Колем на саммите «Большой семёрки» в 2021 году. Отмечалось, что президент США также повторил эту историю 7 февраля в ходе предвыборного мероприятия в Нью-Йорке.

Байден 6 февраля рассказал о своей недавней встрече с бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер ещё в 1996 году. Байден уточнил, что беседовал с покойным на саммите «Большой семёрки» в 2021 году.