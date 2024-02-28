Вашингтон, 28 февраля, 2024, 08:19 — ИА Регнум. Россия показала, что способна восстанавливать свой оборонно-промышленный комплекс, несмотря на все санкции Запада. Об этом заявила министр сухопутных войск США Кристин Уормут на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group).

Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

«На системном уровне речь идёт о сильной стороне россиян — способности генерировать массу в плане личного состава. И, считаю, на системном уровне мы видим, что они в состоянии регенерировать свою промышленную базу, невзирая на все санкции», — приводит слова Уормут ТАСС.

По её мнению, на уровне отдельного солдата или командира российские войска не столь проворны и не способны брать на себя инициативу, как ВС США. В этом, как утверждает министр, заключается сила американских Сухопутных войск.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в беседе с рабочими «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле 15 февраля заявил, что оборонно-промышленный комплекс России в разы нарастил выпуск различной техники. Глава государства отметил, что в целом ОПК продемонстрировал очень хорошие результаты за предыдущие полтора года.

Путин заверил, что вклад оборонной отрасли в развитие РФ будет только расти, а предприятия ОПК будут обеспечены заказами на годы вперёд.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 5 декабря 2023 года на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ заявил, что в России производство бронетанкового вооружения в 2023 году выросло втрое, беспилотников — вдвое. По технике связи, по средствам поражения, радиоэлектронной борьбы и разведки зафиксирован более чем пятикратный рост, добавил Мишустин.

Также Путин неоднократно заявлял о провале санкционной политики экономического блицкрига Запада в отношении России. Так, Запад делал расчёт на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, дефицит товаров в магазинах. Однако такая политика в отношении России провалилась.